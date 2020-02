Líderes charros, pongan el ejemplo

MAESTRO, PABLO GÓMEZ CITÓ QUE EN MORENA HAY UN LÍO PERO NO ES CRISIS

-Pero es un lío que ya lleva muchos meses y amenaza con volverse alud o avalancha, y 2021 no está tan lejos. Líderes de sindicatos dijeron que no pueden obligar a trabajadores a comprar cachitos para la rifa del TP01. -Que las cúpulas charras pongan el ejemplo, con las grandes sumas (y no cachitos de fortuna) que han amasado explotando a su gremio durante décadas: Flores, Hernández Juárez, Esparza o Joel Ayala no me dejarán mentir. AMLO pidió a diputados reducir el gasto de partidos, eliminar el fuero presidencial y elevar a rango constitucional los apoyos sociales. -Lo del desafuero debe ser parejo e incluir desde el presidente hasta los alcaldes. José Luis Carazo, funcionario del IMSS, rechazó que haya desabasto de medicinas que impida surtir recetas. -¿Y los millones de enfermos del corazón que gastan en fármacos desde finales de diciembre?.. La exMiss Gordillo cumplió 75 años y externó un deseo: elecciones democráticas en el SNTE. -SNTE debe significar: Sin Ningún Títere de Elba. Mónica García, directora del Rébsamen, pide procedimiento abreviado y la fiscalía quiere 22 años de cárcel. -Que no acepten los padres y demás familiares de las víctimas: 5 años de castigo por cada niño (19) son 95, y 3 años por cada adulto (7) suman 21, más los 95: 126 años; y si observa buena conducta, que le rebajen a 100.