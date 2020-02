La indiferencia, incita feminicidios en Edomex

JUAN R. HERNÁNDEZ

ESTADO DE MÉXICO.- Los femenicidios es uno de los flagelos que más lacera a la sociedad. Las cifras son duras ya que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México diariamente se cometen 10 feminicidios y 50 violaciones y además, señalan al Estado de México que gobierna Alfredo del Mazo Maza como el segundo lugar en feminicidios a nivel nacional con 125 víctimas durante 2019.

De ésta cifra, el 78.4 por ciento fueron mayores de edad y además, representa un aumento del 5.72 por ciento en las carpetas de investigación a comparación con el año anterior.

Lo que no se menciona en estas cifras, advierten especialistas y defensoras de derechos humanos, no sólo la llamada “cifra negra”, es decir, los casos en las que los ministerios públicos, ya sea por omisión, ignorancia o presunta complicidad, evitan que muchas mujeres denuncien la violencia a la que están expuestas o en el caso de mujeres desaparecidas, simplemente los achaquen a la famosa “fuga con el novio” cuando la realidad puede ser otra.

Desde la óptica de Mina Moreno, defensora de derechos humanos y abogada, el común denominador en los femenicidios es la conducta que realizan tanto Ministerios Públicos, Policía Investigadora, Procuradurías y las hoy llamadas Fiscalías y en no pocos casos, jueces, quienes con total imprudencia, sin atender los Protocolos de Atención a Víctimas, ni a la Convención Belem Do Para, ni al Pacto de San José, no investigan, ni integran correctamente los casos de delitos cometidos contra las mujeres.

“Algunos los califican como homicidios, con ello, les restan no sólo un agravante, sino se maquillan datos oficiales para impedir revelar las cifras duras, las verdaderas que indican el aumento en femenicidios en todo el país”, dijo.

Otro común denominador de estos crímenes, es la dosis de crueldad bestial y de deshumanización de los agresores, explicó. Asimismo, la también periodista –una de las seis comunicadoras que está bajo el Mecanismo de Protección de Periodistas Amenazados- narra el caso de una joven madre en el Estado de México, cuyos padres trataron de ponerla a salvo de su pareja que la golpeaba e incluso, la encerró bajo llave y la incomunicó, “ella en un descuido de su victimario logró escapar.

Sus padres interpusieron una denuncia de hechos ante el Ministerio Público e intentaron alejarla de aquel infierno”. Sin embargo, expone Mina Moreno, éste hombre logró localizarla y convencerla para volver con él, utilizando el viejo argumento de que había cambiado.

Las consecuencias de volver con su pareja fueron fatales para ella tiempo después de regresar a vivir con su agresor, éste la mató frente a sus 2 pequeños hijos. La sumergió en la cisterna y después la colgó en el baño para fingir un suicidio. Tanto la Procuraduría del Edomex como sus peritos determinaron que había sido suicidio pese a que los 2 menores de edad fueron testigos del asesinato de su madre. El caso, como el de muchas víctimas de feminicidio, aún sigue en litigio…