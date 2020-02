Jaime Camil y Sandra Echeverría presentan “Loco por ti”

Like

Jaime Camil regresa a la pantalla grande de la mano del a guapa Sandra Echeverría, solo que en esta ocasión el actor, esta de vuelta con una comedia que crea conciencia en el amor y de paso da una cátedra de salud mental. Además Loco por ti, es una cinta con valores que aportan mucho a las parejas de hoy en día.

La cinta cuenta la historia de Hank, un exitoso empresario mexico-norteamericano y Jess, una ejecutiva de marketing. Las cosas comienzan a complicarse cuando ella lo invita a un viaje de negocios y él olvida su medicación para la controlar el Síndrome de Tourette que padece.

“El objetivo de esta película era darle un peso importante a la enfermedad, no a manera de burla, todo lo contrario. Obviamente hay momentos graciosos en los que la gente se ríe, si no, no sería una comedia romántica y sería un documental, sin embargo, al analizar al personaje te das cuenta todo lo que él sufre de manera silenciosa”, dijo el codiciado actor en entrevista.

Por su parte, la actriz Sandra Echeverría contó “A mí me llegó mucho el tema de la película, está manejado con mucho respeto. Lo bonito de la comedia es que es una herramienta muy eficaz para comunicar y tocar temas sensibles”, finalizó.