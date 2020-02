¿Igualdad de Género?: Una mujer golpea a su novio en público en Puebla

La violencia no debería tener cabida en la sociedad actual, sin embargo pasa, sobre todo contra las mujeres. ESo no excluye a los hombres, quienes también pueden ser violentados por la persona que más quieren, y esto no significa que tenga poca hombría o que sea “mandilón”.

Así, una mujer fue captada en video mientras violentaba a su pareja en plenas calles de Puebla. El video, que circula en redes sociales, muestra como la chica acorrala al joven contra la pared, jalando su cabello y golpeándolo en el abdomen reiteradas veces.

Medios locales indican que estos lamentables hechos ocurrieron en el Paseo Bravo, de la ciudad de Puebla.

Captan a joven golpeando a su novio a plena luz del día en calles de #Puebla 📹😧👊

¿Qué opinas sobre la actitud de esta joven? 😱🤔 pic.twitter.com/P5q1cuzas5 — Anonymus Sin Censura 🇲🇽🔎🌎 (@anonymus_sin) February 6, 2020

La pregunta es: ¿Por qué nadie hace algo al respecto?

