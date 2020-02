Grupo Marrano prepara concierto sexoso

Like

A unos días de participar en el Festival Caminante, que se celebrara el 15 de febrero en las Pirámides de Teotihuacan y en el que cantarán agrupaciones de distintos géneros como ska, rock urbano, reggae cumbia y hasta tecnobanda, los integrantes del grupo Marrano se mostraron contentos de haber sido invitados a un evento con esta gran variedad de géneros musicales.

“Es un festival que ha levantado muchas expectativas, sobre todo por la variedad de géneros que se va a presentar ese día en las Pirámides de Teotihuacán¸ vamos muy contentos y encantados de unirnos a tantos grupos, pues va a haber raperos, sonoras y nosotros con nuestro estilo, entonces, estamos encantados y la gente que acuda al Caminante podrá encontrarse sorpresas de Marrano, porque llevamos un show diferente a lo que la gente nos ha visto”, señaló Kiko Makanudo, líder de la agrupación regiomontana.

Agregaron que presentarán un show con parodias como las que los han caracterizado y fuisones de rock con el regional mexicano, además de sus pornocorridos; adelantaron que hicieron una de Vicente Fernández que a El Charro de Huentitán le encantó “Ha habido de todo hay muchos artistas que les da mucho gusto que los parodiemos, pero hay otros que no la aguantan y se molestan, nos han felicitado, no han criticado y hasta no han mentado la madre, pero como quiera se la pelan”, finalizó Marrano Pegajoso.

¿SABÍAS QUÉ?

Marrano ha hecho parodias con Platanito, Rey Grupero o La Wanders Lover, pero también fuisonado su música con grupos de rock como Molotov y Genitallica.