Gobierno debe apegarse a la Constitución en materia de migración: Muñoz Ledo

El diputado Porfirio Muñoz Ledo se pronunció por que el Gobierno Federal se apegue a lo que establecen la Constitución y los tratados internacionales en materia de migración, y no hacer caso a los designios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En declaraciones a la prensa, en el marco del recorrido que realiza una delegación de diputados federales por estaciones migratorias en Tapachula, Chiapas, Muñoz Ledo subrayó que México está obligado por estos ordenamientos jurídicos a dejar pasar a los migrantes, con un registro previo.

Comentó que Estados Unidos ha querido desde hace tiempo sellar su frontera sur y como no lo ha logrado, ahora insiste en que México cierre el paso de los migrantes por su frontera sur

“México le está haciendo el favor a los americanos, siempre se les ha hecho, pero bajita la mano. Ahora Trump, tiro por viaje, nos ordena que no los dejemos pasar”, apuntó.

“México no tiene por qué hacerle caso, es un asunto muy delicado. Nosotros estamos obligados por la Constitución del país y tratados internacionales a dejar pasar a los migrantes, previo registro, indicando que no sean criminales”, expresó.

Indicó que el operativo que realizó la Guardia Nacional el mes pasado para frenar la entrada de migrantes hubo exceso en el uso de la fuerza pública; “la Guardia Nacional no se creó para perseguir migrantes, sino delincuentes”.