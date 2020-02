Ex de La Academia gana demanda a Enamorándonos

Luego de los malos tratos que le dio la producción de Enamorándonos al ex académico y ahora cantante Fabrizio, hace dos años, cuando participó en el reality, el artista se armó de valor y demandó a la producción desde ese tiempo y ahora está en espera de que lo indemnicen, puesto que les ganó una demanda por incumplimiento de contrato y por manchar su imagen. Fabrizio espera en estos días que le den 300 mil pesos y una disculpa pública por parte del reality. En exclusiva para Grupo Catón, el cantante dio los detalles.

“Me agarraron para alzar su rating, pero me batearon, nunca cumplieron lo que me prometieron. Me dijeron que me iban a pagar 15 mil pesos por entrar al programa, me prometieron que me iban a meter en otros programas y nada. Poe eso, después de los malos trataos los fue a demandar. Levanté una demanda ante el ministerio público, al bunker… mis abogados se encargaron de todo y los demandé por dañar mi imagen e incumplimiento de contrato, entre otras cosas. Ahora ya gané la demanda, el juez ya me dio el gané… salí airoso después de dos años, ellos me tienen que pagar 300 mil pesos y una disculpa pública”.

Le hicieron firmar un contrato, pero nunca le dieron la copia. “A nadie le dan copias cuando se hace el contrato, pero no contaban con que yo le tomé una foto al contrato. Algo curioso es que el contrato todavía viene con el nombre de Magda Rodriguez, sabiendo que ella ya no está como productora del programa. Pensaban que no iba pasar nada, pero me los chingue, esta demandada también la jefa de castig, una tal Goreti”.

Al final los demandó porque nunca le cumplieron lo acordado y sus malos tratos. “Me batearon, ni las gracias me dieron, ni me pagaron nada, el productor super grosero, me insultó, ni me peló… como diciendo ya te utilizamos, adiós. El productor es muy grosero. Me pusieron a contar un chiste malísimo con el que me imagen se manchara, hicieron que el agente se mofara de mí en vivo”, finalizó Fabrizio.