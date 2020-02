Cowboys busca a Tom Brady

Dallas, Texas.- Debido a que Dakota Prescott, el quarterback estelar de los Dallas Cowboys, aún no renueva su contrato con el equipo de la estrella solitaria, se asegura que Tom Brady estaría en la órbita de la franquicia para hacerse de los controles del equipo texano.

Michael Irvin, exestrella de los Vaqueros, desveló que se enteró por una fuente muy confiable que Brady sería del interés de la organización para que juegue con ellos la próxima campaña. Agregó que, de lo anterior, se enteró durante la semana del Super Bowl LIV que ganaron los Kansas City Chiefs.

“Te lo digo, en el Super Bowl de Miami, algunas personas muy importantes con las que tuve conversaciones se inclinaban en la misma dirección. Fue impactante. “Tenía un vodka de arándanos en la mano y cuando me lo dijeron, dejé a un lado la bebida y dije: ‘Hablemos un poco más sobre esto’.

Te lo prometo, he tenido esta conversación con gente que no puedo decirte quiénes, que están pensando sobre la posibilidad de que se dé el mismo escenario”, explicó. El actual mariscal de campo de los New England Patriots, también durante el último Súper Tazón, compartió un video en el que al final dice: “¿Yo? Yo no me voy a ninguna parte”.