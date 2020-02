MAESTRO, TANIA RUIZ DIJO QUE ES MENTIRA QUE PEÑA TENGA VIH

-Es verdad: Enrique-cido no tiene VIH (Vergüenza, Integridad y Honestidad). Arturo Zaldívar opinó que en México sigue estando pendiente la aplicación de la justicia. -Mucha culpa la tienen juece$ y magi$trado$ vendido$ al mejor po$tor: SCJN debe ser: Suprima Cohecho, Jubile Negocios. Sí se hará la rifa del TP01, pero con una bolsa de 2 mil mdp. -Y en plena fecha patriótica: 15 de septiembre, para que vendepatrias y otros malnacidos entiendan de una vez por todas que se acaba la corrupción. Lorenzo Córdova Vianello advirtió que nadie puede decir que obtuvo registro como nuevo partido. -Lo del logro de México Horrible, digo Libre, es ahora un felipirium tremens que puede provocar desbandada de panistas que aún no perdonan al otro peloncito de lentes de apellido Anaya. Margarita Zavala citó que es poco profesional dudar de la organización de ciudadanos. -Pero no de un tipo que se robó la Presidencia y una señora que falsifica firmas… La FGR reveló que el departamento de Rosario Robles en Reforma 222 tiene un aval ligado a La Estafa Maestra. -Ándale, para que doña Chayo ya no ponga cara de puchero cada que le niegan libertad: era más la renta que su sueldo. Identificaron a ocho grupos que dañan a la Universidad Nacional Autónoma de México. -Falta el noveno: un equipo enquistado en la rectoría y comandado por El Graue, que no resuelve nada pero cómo cobra.