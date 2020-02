Historia de vida: La Pela que cambió su vida

Marcos H. Valerio

Mario o Mayito laboraba en un periódico, era recién casado, por su destacada labor como fotógrafo y confianza de sus jefes, constantemente salía de gira a provincia.

En una ocasión, después de regresar de un viaje, encontró la puerta abierta de su casa, sus muebles tirados, su esposa se encontraba en un mar de lágrimas y con la ropa desgarrada.

Preguntó qué había pasado. La mujer primero se negó a responder, lo que enfadó al hombre y le propinó una cachetada, y ella contestó: “Fue el soldado, el vecino de enfrente, quien me violó”. De inmediato Mayito se dirigió a la casa del militar, para reclamarle.

El castrense, al ver la presencia del fotógrafo, tomó una pistola y se la colocó en la cintura, agarró un cuchillo, abrió la puerta y de inmediato se abalanzó contra el hombre que golpeaba fuertemente el portón.

Mario apenas alcanzó a cubrirse el rostro con la mano derecha, cercenándose dos dedos, la sangre salpicó a su adversario, la pelea fue muy violenta, en un forcejeo, la pistola cayó al piso, los dos hombres se lanzaron para tenerla.

El soldado llegó primero, la tomó del cañón, Mayito introdujo el dedo anular de la mano izquierda en el gatillo y lo accionó. El proyectil pegó en el pecho del militar, causándole la muerte instantánea.

Malherido, Mario primero pensó en huir, posteriormente decidió enfrentar a la justicia, por lo que se quedó sentado en el piso, esperando que llegaran por él y el cadáver.

De pronto, sintió una puñalada por la espalda, la cónyuge del castrense había tomado el cuchillo y se lo introdujo.

“Deje eso señora, mi problema no es con usted, por favor, váyase, llame a la policía, no me obligue a matarla, deje eso”, gritaba Mayito angustiado.

La mujer no entendía razones, colerizada se abalanzó nuevamente contra el malherido, ahora le lesionó la pierna, pero debido a la inercia cayó al piso. Al ver que el hombre no podía caminar, nuevamente tomó el arma blanca para asesinarlo.

Mario sabía que la próxima puñalada iba ser mortal, por lo que decidió dispararle en la pierna, la fémina cayó, empezó a desangrase, la ambulancia tardó para llegar, durante el trayecto a la Cruz Roja, ella murió.

Los paramédicos también trasladaron a Mayito al nosocomio, tres meses después, cuando fue dado de alto, fue internado al Reclusorio Preventivo Oriente, donde fue procesado por el delito de homicidio.

Pese a que su abogado señalaba que los crímenes que cometió fueron en defensa propia, la contraparte exponía que él había privado de la vida a la mujer en venganza de que su cónyuge violó a su esposa.

Pasaron tres años, para que Mario pudiera acreditar su inocencia, ya que a ambas personas las había asesinado por defender su vida.

Durante el proceso, su pareja sentimental lo abandonó, los primeros meses acudía sin falta los días de visita al penal, posteriormente, lo veía una vez a la semana, ya que tenía que trabajar, con el paso del tiempo, lo dejó de ver. Mayito, ya nunca supo nada de ella.

Al salir del penal, estaba sólo, su madre había muerto, no contaba con hermanos, su esposa lo había abandonado, buscó trabajo, después de varias semanas de deambular por las calles, logró conseguir nuevamente un empleo como fotógrafo. Nunca se volvió a casar, ni tampoco supo de la mujer que algún día fue su pareja sentimental.