Sigue riesgo latente en trajineras

Hace cuatro meses, Chema, un joven poblano que visitó Xochimilco con sus amigos, perdió la vida al caer al canal, nadie pudo rescatarlo. Tras el hecho, se formularon once nuevas reglas para garantizar la seguridad de los turistas, en uno de los sitios más visitados de la metrópoli.

Las determinaciones que entraron en vigor en los últimos días de enero, en la alcaldía que gobierna José Carlos Acosta, consisten en que el cupo máximo por trajinera es de 18 personas. No se permite que personas ajenas al primer grupo suban a la embarcación durante el paseo.

El consumo de alcohol máximo será de una botella de 1 litro para todos o en tres cervezas de lata -envases de 355 mililitros- por persona. Se prohíbe que los pasajeros brinquen o cambien de trajinera, durante el paseo.

Tampoco se pueden sacar las manos ni los pies, así como permanecer de pie en la parte delantera o trasera de la embarcación. No se puede abordar con radios, grabadoras, bafles, plantas de energía y toda clase de reproductores de sonido a altos decibeles.

Los asistentes deberán usar chalecos salvavidas durante el recorrido. También está prohibido tirar todo tipo de basura en los canales y chinampas, ésta deberá ser depositada en los contenedores de los embarcaderos.

No se permite amarrar trajineras en servicio en ninguna de las formas. Para utilizar el sanitario, se deberá solicitar al remero que acerque la trajinera a algún establecimiento autorizado, o a los ubicados en los embarcaderos.

En caso de que un turista que sea detectado bajo la influencia del alcohol o en estado inconveniente, el remero deberá suspender el viaje y regresar al embarcadero, sin realizar la devolución del pago del servicio y de ser necesario, el infractor podría ser remitido al Juzgado Cívico.

No obstante, de acuerdo a denuncias de algunos usuarios y gente originaria de Xochimilco, se pudo corroborar que muchas de las reglas simplemente no se cumplen.

Los remeros aún no cuentan con los chalecos salvavidas para todos los pasajeros, quienes además tienen que firmar una responsiva en caso de no querer usar el dispositivo de flotación, “todavía no nos han dado todos los chalecos, ni los papeles para que firme la gente”, mencionó uno de los trabajadores.

Por otro lado, la cantidad de alcohol prevista para subir a la trajinera, no se respeta, es fácil advertir embarcaciones con más de una botella o las tres latas por persona, incluso se puede ver todavía a otras pequeñas lanchas que ofertan bebidas durante el paseo.

Qué decir del confinamiento de residuos, todavía se tira basura en los canales y otras áreas de la zona.

Los prestadores de servicios y remeros aseguran que estas medidas no serán suficientes, ya que depende de los usuarios, pues la mayor parte de las veces no respetan las indicaciones.

“Ya se habían tardado, siempre es lo mismo, ver a jóvenes los viernes y sábados ponerse hasta atrás (de borrachos)”.

“Sí, apoyo que regulen el alcohol aunque vaya a afectar las visitas, pero era necesario”, comenta Gabriel, elaborador de portadas florales para trajineras.

Por otro lado, Daniel, remero del embarcadero Nuevo Nativitas, asegura que el consumo de alcohol es responsabilidad de cada usuario y que no se debería prohibir su venta, como pasa en lugares turísticos como Acapulco y otras playas.

“Aquí las trajineras llevan sus lugares suficientes y las personas no deben estar pasando de un lugar a otro.

"Tenemos la presencia de la Policía Ribereña, pero está detrás de su escritorio, deberían estar en el canal previniendo". Remero entrevistado

Las autoridades tendrán que poner mayor atención a los servicios que se prestan en ese sitio

