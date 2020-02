‘Ritmo’ tendrá nuevo remix en compañía de JLo

Ciudad de México.- ‘Ritmo’, el sencillo de The Black Eyed Peas y J Balvin, donde transformaron una melodía noventera en reggaetón tendrá un remix en compañía de la Diva del Bronx: JLo.

A través de sus redes sociales, Jennifer López dio a conocer un preview de 19 segundos en el que luce un atrevido atuendo y el sexy movimiento de sus labios al entonar el tan famoso: This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm of the night.

El estreno será esta noche a través de todas las plataformas digitales.

El tema “Ritmo” forma del soundtrack de la película Bad Boys For Life, que es la tercera entrega de la saga protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence.

La colaboración retomó el famoso éxito de Corona, banda italiana que lanzó el tema en 1995, que se convirtió en un clásico de eurodance en fiestas alrededor de todo el mundo.