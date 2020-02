Mexicana entonará ‘Into the Unknown’, tema de Frozen, en los Oscars 2020

Erick Hernández Juárez

Ciudad de México.- como parte de ‘Reuniendo a las Elsas del mundo’ la tamaulipeca, Carmen Sarahí, formará parte de una macro-actuación de la canción ‘Into the Unknown’ de Frozen 2 en la 92ª. entrega del Premio Oscar.

La presentación contará con la participación de 10 interpretes encargadas de darle voz al personaje Elsa en diferentes partes del mundo.

En alemán, japones, español, noruego, ruso, tailandés, danés e inglés la melodía sera representada en la gala de los premios Oscars que tiene lugar el domingo 09 de febrero.

‘Into the Unknown’ compite en al categoría de “Mejor Canción Original”, contra melodías interpretadas por con cantantes como Elton John y Randy Newman.

The voices of #Frozen2’s Elsa from Denmark, Germany, Japan, Latin America, Norway, Poland, Russia, Spain and Thailand will join @idinamenzel and @AURORAmusic on stage for an unforgettable performance of “Into the Unknown” at the #Oscars. pic.twitter.com/3G41ROfYT7

— The Academy (@TheAcademy) February 7, 2020