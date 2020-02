Historia de vida: Cuando conocí a “Mi Guarura”

Eran casi las 12:30 de la noche y yo regresaba de mi trabajo como mesero de un restaurante en la colonia Obrera.

Las calles de Neza estaban completamente solas, sólo se escuchaban los ladridos de los perros a lo lejos y algunos automotores en la avenida de Rancho Grande.

Apresuré mi paso, la verdad sí tenía algo de miedo, sobre todo porque ese día era quincena y los malandros estaban a las vivas para asaltar al que se dejara.

Y para mi mala suerte, ese pensamiento negativo atrajo a un malandro hacia mí.

-Ya te la sabes wey… saca todo lo que traigas. Me dijo el tipo que se veía que estaba drogado, mientras me mostraba un cuchillo.

Sin pensarlo, comencé a correr hacia mi casa, esperando que el malandro no pudiera alcanzarme por lo drogado que estaba, pero no me di cuenta que había un hoyo frente a mí.

Caí cuan largo era, y sólo esperé lo peor.

Fue en ese momento cuando apareció mi guarura. En la colonia lo llamaban “Toby” o “el Nervios”, por el tic que traía, no me refiero a un ser humano, sino a un perro callejero que salió en mi defensa. Simplemente se le abalanzó al malandro y alcanzó a darle dos mordidas.

El tipo gritó con todas sus fuerzas. El bullicio hizo que varias luces comenzaran a encenderse y se escucharan voces.

El Toby me había salvado y desde ahí, todas las noches va por mí a la parada del autobús.