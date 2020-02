Felino y Bárbaro Cavernario calientan su rivalidad

Ciudad de México.- Hasta hace unas semanas Felino y Bárbaro Cavernario eran entrañables compañeros en La Peste Negra, pero algo malo sucedió y eso solamente lo saben ellos, pues desde La Noche de Mr. Niebla, cuando le rindieron tributo a El Apestoso Mayor, la amistad se rompió, y ahora cada vez que se encuentran arriba de un ring se dan hasta con la cubeta.

Tanto es el odio que han sembrado los ahora excompañeros, que ambos están dispuestos a jugarse las cabelleras en la próxima edición del Homenaje a Dos Leyendas; así lo revelan ambos en entrevista con Grupo Cantón.

“Okey, lo de El Chayote (Mr. Niebla) ya pasó, quedó allá en su función, pero de hoy en adelante Cavernario vamos a ver de qué cuero salen más correas”, sentencia el de la familia Casas.

Recuerda que, cuando Bárbaro todavía ni siquiera nacía, él ya luchaba en las funciones estelares, “cuando tú eras un morrillo que aún ni al mundo venías, El Felino ya era un ídolo, pero bueno, eso no tiene nada que ver con esa enjundia, ese coraje y esa garra que tienes de demostrarle a toda la gente que puedes, y hacer de ella lo que tú quieras, conmigo no va a suceder.

“Creo que me aventuré y me aceleré un poco al retarte por las cabelleras. Okey, creo que me aceleré, pero poco a poco lo que se vaya dando vamos a ver qué sale; viene este mano a mano y vámonos para adelante”.

A Felino no se le olvida la golpiza que le propinó El Rey del Garrote en el homenaje a Mr. Niebla, por lo tanto jura tomar venganza.

“Si se trata de marrullerías yo estoy puesto, por eso en el último encuentro que tuvimos cuando él trataba de respirar, yo no se lo permitía, yo no le pedía permiso, me abalanzaba sobre él y lo sentía más agitado y más agitado, aunque debo de reconocer que golpea muy fuerte y quizá la fuerza del Felino ahora ya no es la misma de él, pero como quiera debe de sentir mis golpes en su pecho y lo voy a enfrentar cuando quiera y de aquí en adelante no voy a descansar hasta que alguno de los dos esté sin cabellera”, asevera.

Fue su consejero

El luchador más rápido del CMLL recuerda que, cuando Bárbaro Cavernario llegó a La Peste Negra, él lo aconsejó en muchas ocasiones cómo comportarse arriba del cuadrilátero, pero ya se le olvidó y ahora quiere faltarle al respeto.

“Ahora él (Cavernario) asegura que me está dando la oportunidad, pero está loquito, la oportunidad se la dimos nosotros de llegar a La Peste Negra, y sí, alguna vez dije ‘Cavernario ya nos rebasó o rebasó a La Peste’, pero en los piojos, ¡baboso! si no lo sabe. Discúlpenme por decirlo de esa manera, pero ya cuando llega el coraje uno no mide sus palabras, la emoción le gana, es una emoción como lo que le pasó la primera vez que subió con La Peste Negra y qué le dijeron que iba a debutar en la facción, a mí se me acercó y lloriqueando me dijo: ‘Señor Jorge, señor Jorge, estoy muy nervioso’. Yo le dije, ‘tranquilo joven, ya el tiempo te va a dar la experiencia y ahorita es una muestra de eso’, ustedes vieron que en el último enfrentamiento se puso nervioso, porque no sabe de qué manera le va a llegar el rival, pero creo yo que ya basta de palabras y vámonos a los hechos.

“Él dice que es el rey de los manos a manos, y ahora está obligado a demostrarlo al enfrentarse a mí, es una oportunidad para que lo demuestre”.

Sobre la posibilidad de que el duelo de cabelleras sea en el próximo Homenaje a dos Leyendas, Felino lanza que precisamente hace 10 años en una función de esa naturaleza perdió su máscara.

“Fue en 2010 cuando desafortunadamente perdí mi identidad y ahora estamos en el 2020; todo mundo queremos estelarizar funciones, pero no sé si la gente está interesada en que se de esa lucha. Ni él ni yo tenemos la última palabra, es el público el que tiene esa decisión, y por supuesto el departamento de programación, por lo mientras yo me sigo preparando cada vez más y mejor para ofrecer un mejor espectáculo y, mientras el público me siga apoyando, voy a ir por la cabellera de Cavernario”, finaliza.

Supera al maestro

Por su parte, Bárbaro Cavernario le manda a decir al Felino que se equivoca si cree que con su experiencia podrá vencerlo en caso de que se diera el duelo de cabelleras.

“Qué te parece Felino, lo que según tú el niño en pañales ha aprendido. ¿A quién le voy a dar las gracias, a ti Felino, a ti? Ahora soy yo el que te viene a dar la oportunidad, cómo es la vida ¿verdad? Ahora vienes tú y me exiges, me imploras, me ruegas el mano a mano. Te lo voy a dar Felino, simplemente para que sepas lo que es enfrentarse a un verdadero luchador, que paso a paso se ha ido superando y se ha convertido en el rey de los manos a manos”, indica.

Luego le advierte que va a humillarlo en el mano a mano que sostendrán hoy en la Arena México, “prepárate Felino, porque esta semana vas a terminar humillado y sin el cariño de la gente, el público que, según tú, te has ganado, pero El Australopithecus Apestosus en pocos años ha hecho más de lo que tú y cualquiera se imagina, así que échale ganas, porque el que va a salir con el brazo en alto es El Rey de las Cavernas.

Sobre el destino de La Peste Negra, el gladiador jalisciense ratifica que esa etapa ya terminó para él, más ahora que ya no se encuentra Mr. Niebla.