“El Borolas” ataca de nuevo

Lo creas o no Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala quieren seguir engañando mexicanos con su nuevo partido político México Libre no obstante que en su recorrido por la república no lograban siquiera reunir 150 personas.

La creación de este nuevo partido ¿tiene tintes maquiavélicos? No lo dudaría ni un segundo. En junio de este año, posiblemente le darían luz verde. Al obtener el permiso en forma “Felipin” tendrá fuero, dinero y más para seguir con su grilla interminable.

El INE se ha caracterizado en sexenios pasados por cometer fraudes electorales al ser una dependencia autónoma y esto nos deja mucho que pensar, en caso de ser aprobado el partido; lo consideraría más como un regalo por adelantado de lo que puede pasar en un futuro dentro del país.

Calderón es conocido por manejarse de manera sumamente maquiavélica y es capaz de cualquier cosa con tal de registrar su partido, muchas personas ya hablan de un fraude para conseguir firmas hasta por debajo de las piedras.

Tan solo hay que ver la interacción de sus redes sociales para constatar que muchas personas detestan su presencia o en su defecto dejaron de seguir sus cuentas después de destapar tantas mentiras en su gobierno.

Margarita Zavala en más de una ocasión ha contratado empresas de publicidad y marketing para lograr posicionar su imagen sin embargo ni pagando todo el dinero del mundo se le podrá inyectar carisma a una persona que de por si tiene la personalidad y el léxico de una piedra.

Hay personas dentro del INE que están lucrando por unos cuantos miles de pesos con el futuro de este país y aunque se descubran infinidad de fraudes para este par de pillos difícilmente podrán ser enjuiciados una vez que obtengan el fuero.

¡Piensa mal y acertarás!

Algo se esta planeando en las entrañas del INE para las siguientes elecciones en México y créeme desde este momento se comienza a vislumbrar lo complicado que serán las siguientes elecciones en el país.

Mientras tanto sigamos avanzando que aún hay mucho por trabajar y más corruptos caerán antes de que termine este sexenio.