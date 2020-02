“A la chingada pacientes de otros estados”; gobernador de Aguascalientes

Martín Orozco Sandoval señaló que analizan la posibilidad de sumarse al Insabi.

México.- Podrían negarle atención hospitalaria a foráneos en las instituciones de salud de Aguascalientes, pues los servicios médicos que se brindan a personas de estados aledaños representan 25% del gasto en este rubro; “a la chingada”, exclamó el gobernador Martín Orozco Sandoval “(Pacientes) de estados que no sean de Aguascalientes, a la chingada […] Yo no puedo atender a estados”, así fue como se refirió Orozco Sandoval a quienes planean hacer turismo médico en la entidad.De consolidarse un sistema de salud estatal, existe la posibilidad de que tampoco atenderán a afiliados al IMSS, ya que el Seguro Social tienen sus propias clínicas, a menos que la institución se comprometa a pagar por estos servicios.

Adelantó que a finales de este mes tomará una decisión sobre adherirse o no al Insabi; y mientras eso ocurre, no colapsará el esquema de salud, pues la atención médica se brindará con base las reglas de operación del Seguro Popular –aunque en el papel este esquema ya no existe–.

SIN AFECTACIÓN

Martín Orozco subrayó que la decisión que se adopte será responsable, pues no se verá afectada la atención a la salud de los aguascalentenses; añadió que la intención es evitar la centralización del sistema de salud, pero no está descartado inscribirse al Insabi –para lo cual no hay plazo–.

Dijo que el análisis conlleva muchos asuntos de fondo, pero dos temas centrales son la operación de los servicios de salud y el soporte financiero para ello; en este sentido, precisó que el presidente López Obrador les prometió que los estados que no se adhieran al Insabi tienen garantizado su presupuesto.