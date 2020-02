Sin ir al Super Bowl Maluma lo celebró

Like

Parece que los fanáticos de Maluma no disfrutaron mucho que en la actuación de Shakira en el Super Bowl no haya estado el colombiano cantando “Chantaje” con ella, pues les extrañó ver a Bad Bunny interpretando el tema con la artista, alguien que no tenía nada que ver con la original. El tema es de la cantante en colaboración con Maluma, que fue lanzado el 28 de octubre de 2016 y fue un éxito.

Según informó un medio estadounidense, el regetonero no habría sido invitado a participar en el descanso del Super Bowl pero parecía muy orgulloso de que la canción estuviese en el show, pues lo celebró compartiendo un pequeño video en su Insatagram. En ese solo escribió, “Chantaje en el Super Bowl!”, sin etiquetar a Shakira y Bad Bunny. Más tarde publicó otra imagen para felicitar a Jennifer Lopez, a quien sí etiquetó junto al cantante J Balvin, que actuó con ella.