Lanzan la Arena Esports Stadium

Ciudad de México.- El futuro de los deportes electrónicos (ESPORTS) llegó a México con la inauguración de Arena Esports Stadium, el primer estadio en Latinoamérica exclusivo para estas competencias.

Y, lo anterior, pudo validarse gracias a la alianza de TV Azteca, Arena The Place to Play y Riot Games, quienes abren la primera sede de clase mundial en el país y América Latina, con auspicio de Cinemex, donde los gamers vivirán una experiencia superior para elevar el nivel competitivo local y del continente.

De hecho, en Arena Esports Stadium estarán al alcance de los competidores globales las franquicias más populares para PC y consola, en un ambiente de arcade con la mejor atención, calidad y servicio, diseñado por Arena Cinemex.

“TV Azteca apuesta por un futuro innovador, que pone la oferta para los gamers mexicanos a la vanguardia y en cada vez más dispositivos, por eso hemos confiado en los ESPORTS como parte de nuestro entorno”, dijo Benjamín Salinas Sada, director general de TV Azteca.

Mientras, Luis Fernando Martínez, director general de Arena The Place to Play, comentó que Arena fortalece así su lugar como la cadena líder en gaming centers y sitios competitivos de videojuegos dentro de la República Mexicana. “Nuestro objetivo es atender la creciente demanda de la comunidad gamer por contar con espacios profesionales y tecnología de punta para la práctica de esta disciplina”.

“El compromiso de Riot Games en América Latina es impulsar el crecimiento de nuestro deporte, esta alianza con TV Azteca, Arena The Place To Play y Cinemex, es un paso gigantesco para México, para la industria de los ESPORTS en la región y para nuestra comunidad, los fanáticos de League of Legends viven cada partida de la Liga Latinoamérica con la misma emoción que los jugadores y son ellos quienes ahora pueden ver a sus equipos favoritos más de cerca, en una experiencia única”, expresó Raúl Fernández, gerente de Riot Games Latinoamérica.

2.4

Millones de dólares se invirtieron para construir la Arena Esports Stadium

100

Personas es el aforo que tiene este recinto