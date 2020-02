Inflan facturas en CCH Oriente

Ciudad de México.– Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Oriente, ubicado en Iztapalapa, bloquearon el Anillo Periférico, para que Efraín Peralta Terrazas no sea designado nuevamente como director del plantel, ya que acusan a sido omiso ante las acusaciones de acoso sexual y los 3 casos de feminicidio, que aún están sin resolver.

Y es que trabajadores en entrevista con Grupo Cantón afirmaron que también preocupa la reelección de la administración (director y funcionarios), acusaron que el plantel esta indefenso ante la inseguridad de la zona, además de que acusan existen diversos desvíos de recursos.

“Han existido muchas anomalías en su administración, la primera no tenemos suficientes trabajadores vigilantes, se han solicitado dado a la zona de alto riesgo en el que el plantel se encuentra, pero las autoridades no dan presupuesto para las plazas de vigilancia, así como para materiales, en diversas áreas, carecemos de presupuesto ya que las auditorias no son llevadas como debieran, aquí hay tres personajes que inflan facturas, secretario administrativo, contadora, y jefe de bienes y suministros que son los encargados de las compras”, señalaron.

Además señalaron que existe una indiferencia del director y los jefes de departamentos ante las situaciones de inseguridad, acoso y hostigamiento laboral, dentro del CCH.

“Tenemos robo de materia de trabajo como trabajadores de base y aun cuando los hemos llevado a mesas de trabajo con las autoridades de la UNAM solo hemos recibido burlas y hostigamiento laboral”, señalaron.

El día de ayer, después de realizar el bloqueo en Periférico frente a las instalaciones y realizar una asamblea estudiantil, los alumnos llegaron al consenso de irse a paro, por la tarde cuando los alumnos intentaban desalojar a los directivos, el director Efraín Peralta apareció para intentar dialogar y aprovechar que ya eran menos jóvenes, pero estos resistieron y acordaron con el directivo que entregarán el plantel el domingo a la 6 de la tarde.

Lo que señaló Peralta, se realizará con trabajos de limpieza que según serian con tiempo extra para empleados, sin embargo los trabajadores afirmaron que es una burla lo que dice el director de que se da tiempo extraordinario a los trabajadores.

“Mentira las pocas ocasiones que se ha dado, no se pagan en tiempo y forma a los trabajadores, habla del contrato colectivo de trabajo que él mismo no respeta y que es para los trabajadores de base, no para que lo utilice para amedrentar y amenazar al alumnado”, dijeron.

Por otro lado trabajadores de base comentaron que él y su personal de confianza abusan, acosan violentan y hostigan a profesores, trabajadores y alumnos.

“No es posible que hable de mesas de trabajo o de negociación con los trabajadores cuando no ha podido darle solución a la agenda de trabajo que presentó la delegación sindical y que hace un año por estas fechas los trabajadores fueron quien tomaron la dirección sin lograr ningún beneficio ni resultado” recordó.