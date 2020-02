“Gente sí quiere Tren Maya, disfrazados de ambientalistas no”: AMLO

Ciudad de México.- el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la construcción del Tren Maya “sí va” ya los pobladores del sureste del país apoyan que se realice la obra. Señaló que los “disfrazados de ambientalistas” se oponen.

“Es ganas de afectarnos, de no aceptar que nuestro gobierno cumpla con nuestros compromisos, que haya progreso y justicia para la gente. No es deuda, son ahorros. No hay contaminación, es nada más oposición por oposición, pero sin causa, o sí, pero para enfrentarnos”, expresó en conferencia matutina.

Aseveró que el Tren Maya reactivará la economía de cinco estados de la república (Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) y que no se tirarán árboles, no se despojará a nadie de sus tierras y no habría contaminación.

“No se afecta el medio ambiente, al contrario se mejora todo el medio y no solo el ambiente. No es lo mismo el ferrocarril que no contamina que el transporte”, dijo AMLO.

Además aseguró que la construcción de la obra reducirá las emisiones de carbono a más del 50%.

Precisó que se hará una inversión de 120 mil millones de pesos el cual no es un crédito o deuda sino son los ahorros de acabar con la corrupción.