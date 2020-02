Exatlón, la vitrina perfecta para Mariana Ugalde

Ciudad de México.- La estampa de Mariana Ugalde abandonando la isla del Exatlón, dicen quienes se convirtieron fieles a esta serie, fue una de las más desgarradoras que se recuerden en todas las ediciones del reality show de TV Azteca.

La badmintonista mexicana alargó su estadía en la competencia extrema y se convirtió en una de las favoritas del público que gusta de la emisión y, al final, parece que cumplió con su cometido, pues la idea era aprovechar el foco y darse a conocer como la representante de una disciplina que no es la más mediática entre la comunidad de casa.

El Bádminton, que es su actividad deportiva, con pocos reflectores, a pesar de que ella ha sido exitosa a lo largo de su carrera, fue la razón para dejar de lado la máxima justa que se avecina en el país del sol naciente, porque además ni siquiera tenía la certeza de que tendría el espaldarazo de las autoridades mexicanas para validar un sueño recurrente entre los deportistas de alto rendimiento.

“Fue arriesgarme, quedarme en busca de lo necesario para contender por el boleto a los Juegos Olímpicos o irme a Exatlón sin saber cuánto podría durar”, cuenta Mariana, la última expulsada del programa televisivo, en entrevista con Grupo Cantón, quien se inclinó por el segundo reto.

“Cuando entré estaba justo en una etapa competitiva, estaba luchando por el año olímpico, por clasificar a Tokio, se presentó esta oportunidad y se tenía que tomar la decisión por una u otra; entrando a Exatlón no sabes cuánto tiempo vas a estar, puede ser desde una semana o hasta ahorita, que van ya seis meses, esa parte tú no puedes saber el tiempo.

“Como deportista y sobre todo de Bádminton, el apoyo es muy complicado para lograr el año olímpico, necesitas hacer muchos viajes, necesitas mucho apoyo, patrocinadores y en esos momentos estaba en unos tiempos muy difíciles, de no saber si iba a tener el apoyo suficiente para intentar clasificar, si no lo iba a tener, las condiciones también de los entrenamientos, era todo muy complicado y siempre ha pasado así a lo largo de mi carrera, entonces tomé esta oportunidad para hacer que la gente conozca más mi deporte, el poder atraer patrocinadores, más personas que se interesen y poder retomarlo todo más en forma”, agrega Ugalde.

Una espinita

Aclimatada al ambiente en donde es común relacionarse con varios atletas, la capitalina comparte que ser parte de la competición fue una espinita que siempre tuvo, pues varios conocidos pudieron ser parte de la misma.

“Lo veía desde la primera temporada y me llamaba mucho la atención que conocía a muchos de los que competían ahí, me imaginé y dije: ‘Yo quiero estar ahí’. Me gustó mucho el programa, también el hecho de hacer cosas diferentes, de pasar circuitos, algo divertido, algo nuevo, y al final tomé la decisión de hacerlo y la verdad es que estoy muy agradecida de haber tomado el reto”.

El proceso “diferente para cada quien”, aclara, en su caso fue uno no tan tedioso, pero justo para ser elegible y aventurarse en República Dominicana.

“En mi caso sí fui a uno de los castings, fue uno de los últimos que se hicieron, lo hice, pero también tenía un currículum deportivo bastante completo, entonces creo que se combinaron ambas cosas, de ahí se toma la decisión de que sí podía estar y entro al equipo rojo”.

La experiencia

El dolor que le causó su eliminación del concurso, ahora mismo lo sobrelleva con el hecho de que está de regreso en casa, pues revela “que estar lejos de la familia llega a ser bastante duro”.

Ya instalada en el monstruo citadino, tras varias veces sudar la gota gorda en las playas caribeñas, asegura que este capítulo en su vida fue uno grandioso.

“Fue una experiencia increíble, creo que fue mucho más de lo que esperaba, al principio creo que ninguno de los participantes sabíamos que esperar, los primeros días fueron raros, porque no sabíamos que iba a pasar, si nos íbamos a adaptar a estar tanto tiempo juntos.

“Y aprendí muchísimo, a trabajar en equipo, de las personas, cómo tratar a cada una, qué tan diferentes pueden ser, tantos deportistas juntos, y eso fue para mí aprender a hacer cosas nuevas, a aventarme al agua, a eludir obstáculos, a mover cosas, a correr a toda velocidad y también me llevé las mejores amistades que se pueden encontrar, congenié muy bien con mi equipo y estoy muy feliz de vivir esta experiencia”.