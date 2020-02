El Tren Maya va porque reactivará economía en 5 estados

Ante las presuntas protestas de comunidades indígenas por la construcción del Tren maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta obra va porque es muy importante para la reactivación de la economía de 5 estados en el sureste del país.

“El Tren Maya va. La gente lo quiere y yo no digo mentiras, no soy mentiroso, la gente está apoyando esta obra. Muy importante, porque va a reactivar la economía en cinco estados de la República, en el sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, aseveró.

Respecto a la inversión para el Tren Maya, el mandatario federal dijo que es una inversión pública de más de 120 mil millones de pesos y aclaró que ésta inversión “no es crédito, no es deuda y no se afectará al medio ambiente pues habrá una reducción de emisiones de más del 50 por ciento“.

¿Por qué se mejora?, se preguntó el mandatario y respondió: Porque no es lo mismo el transporte en ferrocarril, que no contamina como contamina el transporte en camiones de carga o en camiones de pasajeros; estamos hablando de una reducción de emisiones a la atmósfera del más del 50 por ciento.

“Entonces, es ganas de afectarnos, de no aceptar que nuestro gobierno cumpla con sus compromisos y que haya progreso y justicia para la gente. Así es el conservadurismo, aunque se disfracen de gente de izquierda o ambientalistas. Ahora sí que los conozco, bacalao, aunque venga disfrazado”, enfatizó.

Sobre los desplegados y protestas en papel, el Jefe del Ejecutivo les pidió a “los abajofirmantes que se enteraran, porque pierden prestigio, hacen el ridículo. Les llevan ahí manifiestos y gente seria firma y otros que firman todo, que ni siquiera conocen los estados del sureste, no conocen El Triunfo ni Tenosique ni Xpujil; entonces, que vayan primero y que luego puedan dar su opinión. Esa es mi consideración al respecto”.

Finalmente, el Presidente López Obrador reiteró su compromiso de respetar su libertad para expresarse y manifestarse. “Y que no estén pensando que nosotros vamos a usar la fuerza, no, nada por la fuerza”.