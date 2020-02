Dos abuelos se toman de la mano ante la enfermedad del coronavirus

En china, una pandemia como la que están viviendo, desata una serie de historias que pueden conmover a cualquiera. Así, se ha viralizado una pareja de abuelitos chinos, de alrededor de 80 años, que están juntos en el hospital porque padecen coronavirus, se toman la mano a la espera de ser atendidos.

En el video que ha sido compartido en twitter, puede verse que se encuentran en diferentes camas, pero a tan solo centímetros de distancia. Él le dice a su esposa unas palabras mientras la toma de la mano.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9

— 姜伟 Jiang Wei (@juliojiangwei) February 2, 2020