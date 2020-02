Afirma AMLO que votaría en contra si realizarán consulta para enjuiciar a expresidentes

Ante el activismo que están realizando integrantes de la sociedad civil en redes sociales en el que participan tuiteros, facebookeros y youtubers para juntar firmas y así darle luz verde a la consulta para enjuiciar a los expresidentes, el jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador afirmó que si se realizar ésta consulta, él votaría en contra.

Durante la conferencia de prensa mañanera, el mandatario explicó que si bien respeta el esfuerzo de la sociedad civil que quiere enjuiciar a los expresidentes de México, aclaró desde que él tomó posesión no estaba de acuerdo en perseguir a expresidentes porque era mejor condenar el modelo neoliberal, “que es mucho mejor que estar persiguiendo a políticos o influyentes”.

La última palabra, enfatizó López Obrador, la tiene la gente. “El mecanismo existe y si se reúnen las firmas, si los ciudadanos independientes -nosotros no estamos llamando a eso, pero no podemos tampoco impedirlo, no debemos impedirlo, son iniciativas de los ciudadanos- si se organizan los ciudadanos y obtienen la firma para que se lleve a cabo la consulta, pues se tendría que hacer de conformidad con la ley.

En caso de que la ciudadanía decidiera realizar la consulta, el mandatario aseguró que su voto sería en contra y “lo argumentaría, porque tenemos que ver hacia adelante. Si vamos muy bien, ¿para qué nos vamos a anclar en un asunto que nos puede distraer, que nos puede quitar tiempo para avanzar en la transformación o que nos confronte?”

“Es mejor mirara hacia el futuro porque así ya no volvemos a cometer el mismo error o no se permite que vuelva el engaño”, expresó.

Aclaró que su postura no significa impunidad. “La justicia no solo es castigar, también es prevenir”, afirmó.