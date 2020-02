Venció a sus demonios en Exatlón

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 17 semanas de permanecer incomunicado dentro del Exatlón, Laredo Kid platica con Grupo Cantón sobre la experiencia que resultó participar en un reality de esa naturaleza.

El Campeón Crucero de la AAA reconoce que no fue nada fácil participar en una competencia de este tipo, aunque al final valió la pena porque le ayudó a vencer a sus propios demonios.

“Había estado en competencias de lucha libre que tenían que ver con mi profesión, pero meterme a este reality, que es con puro atleta de alto rendimiento es muy difícil, tanto física como mentalmente, y a mí me ayudó mucho tanto en lo profesional como en lo personal.

“Primero por la publicidad, porque la gente está viendo todo el tiempo este programa y, aparte motivas a los niños y jóvenes al deporte. Además crecieron muchos los fans hacia el personaje de Laredo Kid, sobre todo los niños. Ya tenía muchos fanáticos en la lucha libre, pero ahora con mi participación en el Exatlón crecieron enormemente y eso me favorece mucho en lo profesional.

“En lo personal mi hermano tuvo un accidente en 2018 y falleció, lo cual me afectó mucho y, a partir de ese momento, si viajaba a una ciudad o un país diferente a luchar me daba mucho miedo de que algo malo fuera a pasar con mi familia y hablaba a cada rato, era algo exagerado, y estar lejos durante cuatro meses, totalmente incomunicado me ayudó en lo personal a superar muchos miedos. Me ayudó a concentrarme y vivir el presente, el día con día y sobrevivir para salir adelante”, confiesa.

¿Habrá un antes y un después en la vida de Laredo Kid después de esta experiencia?

-Sí, porque con AAA andaba viajando de un lado a otro y ya tenía muchos seguidores, pero con el Exatlón estalló todo esto y creció el fanatismo hacia mi personaje; a muchos les gustó lo que hice en la competencia y pude demostrar que para ganar una medalla o hasta la comida tienes que esforzarte al máximo. Inclusive, haberme enfrentado a competidores de talla internacional como gente de Turquía o Colombia me permitió medir mis capacidades.

¿En algún momento pasó por tu mente renunciar al reality y regresarte?

-La verdad sí, cuando iba la semana tres yo quería renunciar porque estaba cansado física y mentalmente. y me decía: ‘Esto no es para mí, yo quiero regresarme a lo que es lo mío, a la lucha libre’, aparte de que extrañaba mucho a mis dos hijos y mi familia. Pero lo que me hicieron desistir de esta idea fueron Heliud y El Parejita, porque decían que yo los motivaba mucho. ‘Tu carácter y tu forma de ser nos motiva mucho para echarle más ganas, no puedes dejar el equipo, por favor, no te vayas’, me dijeron, y yo les decía que extrañaba a mi familia, a mis hijos, pero supieron cómo picarme el orgullo y me dijeron: ‘¿Qué les vas a decir? Que renunciaste’. Lo reflexioné y si era cierto, porque yo siempre tengo una palabra que nada puede detenerme en la lucha, siempre estoy rompiendo barreras sin importar a quien me pongan, entonces me propuse poner en práctica esa palabra ahí. No iba a llegar a decirles a mis hijos que no pude y me regresé; al contrario, tenía que darles un ejemplo a ellos y a todos los niños y jóvenes que me veían, que se tiene que luchar hasta el final y llegar hasta lo máximo. Cambió mi forma de pensar.

¿Qué fue lo más difícil para ti dentro de la competencia?

-Enseñarme a convivir con ellos; porque al principio eso de estar todo el día con ellos y dormir con ellos, era muy complicado al principio, pero después se formó una amistad, una hermandad, ya nos cuidábamos entre nosotros y cuando alguien se lastimaba el otro le echaba la mano. Como cuando yo me lesioné, la verdad estaba muy deprimido y ellos encontraron las palabras para sacarme adelante.

¿De qué forma cambia la vida de Laredo Kid, el deportista, tras estar cuatro meses fuera de la lucha libre?

-Regreso con muchas ganas de estar de nueva cuenta arriba del cuadrilátero, pero regreso más maduro, con la mentalidad de no hacer las cosas tan atarantado, porque ya me han pasado muchas cosas en el ring y en el Exatlón aprendí que es un deporte extremo, muy duro y de alto riesgo, por lo que tengo que tener mucha preparación. Yo dejé cuatro meses de estar cuatro meses en la lucha libre y tengo que retomarla con seriedad, primero regresar a los entrenamientos, cuidar la alimentación y subirme de nuevo al cuadrilátero, porque la verdad me han tocado muchos accidentes graves de algunos compañeros y es porque la lucha libre no es un juego; estoy desesperado por regresar, pero a la vez consciente que tengo que hacer las cosas bien.

Hay un dicho que dice que “santo que no es visto no es adorado” y, aunque a ti te vieron millones de espectadores en la televisión, en la AAA han pasado muchas cosas, ha habido cambios, ¿estás consciente de ello?

-Vengo con un pensamiento muy optimista, muy preparado, pero también deben de estar preparados mis rivales porque van a sentir a un Laredo Kid más fuerte, regresa El Águila del Río Bravo con más fuerza y sigo siendo el Campeón Crucero de la AAA, y espero defender durante mucho tiempo ese campeonato. Quiero retomar el camino de victorias que llevaba, pues el año pasado fui el primer Campeón de Lucha Capital, Campeón de Tríos, Campeón en Estados Unidos y desde que llegué a AAA he tenido todos los campeonatos, pero me voy a enfocar a mi regreso en obtener el máximo, que es el Megacampeonato para seguir siendo doble campeón de la empresa.

Agrega que le gustaría formar equipo tal vez con Pentagón y Fénix para enfrentar a Los Ingobernables: “Rush y su gente son una facción muy fuerte que ha crecido mucho y ahora llegan a AAA a querer hacer el desorden, pero siempre he estado del lado de los técnicos y he luchado al lado de Penta y Fénix, incluso en Triplemanía tuvimos un encuentro de Estados Unidos contra México y ganamos; entonces, me gustaría conformar una tercia con ellos y enfrentar a Los Ingobernables no sólo aquí en México”.

Finalmente, asegura que sus favoritos para ganar el Exatlón son Rafi por las mujeres y Heliud y Ever, por los hombres.