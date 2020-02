Urgen a aprobar leyes secundarias de la Constitución Política CDMX

Hugo Hernández

Diputados locales de Acción Nacional hicieron un llamado a no dejar en promesa de futuro a la Constitución Política de la capital, y acusaron que el Congreso de la Ciudad como el Gobierno local se han quedado cortos al retrasar la aprobación de las leyes secundarias y no implementar políticas y programas, así como en asignar recursos para garantizar los derechos a los capitalinos.

En el marco de la conmemoración de los tres años de promulgación de la Carta Magna local, el diputado Mauricio Tabe resaltó el esfuerzo político que tuvo la Ciudad de México para sentar las bases y transitar hacia un modelo de libertades para los citadinos.

“Porque esta Constitución no se logró con mayorías aplastantes, se logró con el acuerdo de todos los partidos políticos y los grupos representados en la Constituyente, no estaban imperando los colores en el diseño de la Constitución, sino las causas”.

Dijo que se trató de un hecho histórico anhelado por muchas décadas, incluso, es de los sucesos más importantes que ha vivido la Ciudad en los últimos 25 años, cuando se modificaron reformas que dieron paso a la primera elección de jefe de Gobierno del DF.

Al destacar el papel de los diputados constituyentes para construir la nueva Carta Magna local, Tabe mencionó que imperó el principio de los derechos humanos.

“Pensamos en una Constitución con nuevas reglas en el Gobierno para empoderar a los ciudadanos y poner límites a las burocracias y a los grupos de poder”.

Esto, añadió, implicará una distribución diferente del poder político en donde haya más contrapesos y el Gobierno no se ostente como un cuerpo de poder absoluto.

Destacó que la Constitución local cambió las reglas y a las instituciones para responder mejor a los capitalinos en las demandas más cotidianas.

Sin embargo, lamentó que sea esta primera Legislatura del Congreso local, la que mantenga en rezago la discusión de las reformas secundarias que le urgen a Ciudad y darían cumplimiento a la Constitución.

“El Gobierno se ha quedado corto en garantizar los derechos de la Constitución de la Ciudad, porque no basta con hacer ceremonias, hay que establecer políticas y programas y asignar presupuestos, porque los derechos no se garantizan por inspiración divina, se garantizan con programas y Presupuestos, no desmantelando programas”.