Se cuelga joven de un puente

CIUDAD DE MÉXICO.- Dramática escena vivieron varios automovilistas, transeúntes y familiares de pacientes que se encontraban en el área de urgencias de la clínica 23 del IMSS, al descubrir el cuerpo de un hombre colgando de un puente peatonal, por lo que de inmediato llamaron al 911 para dar la alerta a la policía y los cuerpos de emergencia.

A los pocos minutos arribaron al lugar, ubicado en calzada San Juan de Aragón casi esquina con Eje 3 Oriente Eduardo Molina, en la colonia San Pedro el Chico alcaldía de Gustavo A. Madero, policías y paramédicos, quienes comprobaron que el hombre, de aproximadamente 28 años, tenía el rostro cubierto, estaba atado del cuello con una soga que lo suspendía de los barandales del puente peatonal, a la altura de un pequeño parque en medio del camellón de la calzada San Juan de Aragón.

De inmediato procedieron a dar parte al Ministerio Público para efectuar las primeras investigaciones y pedir la ayuda de los bomberos para descolgar el cadáver.

Fue así como al realizar las maniobras para descolgar el cuerpo, los peritos localizaron un recado póstumo escrito por el joven Carlos Hernández Villanueva, quien en forma dramática narraba a su madre porque había tomado la fatal decisión de cortarse la vida.

“Por favor avísenle a mi mamá Beatriz que decidí hacer esto porque ya no le encuentro sentido a mi vida. Me siento frustrado porque nada de lo que hago me hace feliz, no encuentro la tranquilidad y ya llevo bastante tiempo planeando esto, pero no tenía la valentía de hacerlo hasta que tomé la decisión de hacerlo. Me siento mal, arrepentido, porque no valoré mi vida que era un regalo precioso de Dios”, decía uno de los párrafos.

Mientras el agente del Ministerio Público y los peritos revisaban la carta, una mujer piadosa esperó a que los bomberos bajaran el cuerpo y una vez en el piso persignó a la víctima y le prendió una veladora, al mismo tiempo que invitaba a los curiosos a rezar un rosario.

LE PIDE PERDÓN

El momento se hizo más dramático al revelarse el contenido de la misiva en el que el joven suicida le pide perdón a su madre.

“Perdóname mamá, no quise causarte un dolor tan grane como el de perder a un hijo, pero no veo por dónde hallarle un sentido a mi vida, está desecha y no espero nada del futuro…sólo quiero que sepas que fuiste la mejor mamá que me pudo haber tocado… fuiste una gran persona y siempre estuviste cuidándome y al pendiente de mí, me siento muy orgulloso de que hayas sido mi mamá…Nunca olvides que te amo y te quiero mucho. Gracias mami ¡Eres lo máximo!”, concluyó.

El cuerpo fue depositado en una ambulancia del Servicio Forense y trasladado al anfiteatro de la Coordinación Territorial Gustavo A Madero 4, donde se espera que sea reclamado por su familia para darle cristiana sepultura.

DEUDAS

Se especula que el joven suicida tenía algunas deudas, ya que en una parte de su recado mencionó que su mamá pagó su moto