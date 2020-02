Robert Siboldi entiende molestia de afición de Cruz Azul

En Cruz Azul trabajan día a día en busca de generar una mística que permee a la afición, de la cual el técnico Robert Dante Siboldi comprende su molestia, pero confía que pronto volverá para apoyarlos.

“Entiendo lo que debe estar sintiendo el aficionado, este equipo no está para tener cuatro puntos, debe tener más, mínimo está para ubicarse en los primeros ocho”, dijo el estratega en rueda de prensa en las instalaciones de La Noria.

Aunque sabe que hubo situaciones que complicaron el inicio del equipo en el Torneo Clausura 2020, como lesiones, llegada tardía de refuerzos y tener que ocupar a jugadores en posiciones que no son las habituales, sabe que a los seguidores se les deben dar resultados.

“Es entendible (el pesimismo de la afición), fecha cuatro y cuatro puntos, no están para entender todas las vicisitudes que pasamos, están para entender por qué no se gana, porque este equipo tiene que ganar, es lo que intentamos hacer, minimizar esas cosas para que el aficionado no se contamine de cosas negativas”.