Por pasados remanentes, ni un solo pago

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX; afirmó que la administración capitalina no pagará ni un centavo por remanentes que, de forma irregular, estableció la pasada administración, específicamente en el caso del parque de La Mexicana, y con el cual se pretendía beneficiar a la empresa Danhos Comercial SA de CV.

Sheinbaum, dijo que se dejó sin efecto un oficio con fecha del 2 de abril de 2018, signado por el exoficial mayor, Jorge Silva Morales, y dirigido al exsecretario de Finanzas, Édgar Amador Zamora, en el que se establece un pago en favor de la desarrolladora por 495 millones 119 mil 879 pesos.

Esto, luego de que Silva Morales precisara a Amador Zamora que era erróneo el cálculo que se había hecho y el cual señalaba que el saldo en favor de Danhos Comercial SA de CV, era de 2 mil 145 millones 963 mil 948.91 pesos.

No obstante, pese a la corrección del monto, Sheinbaum Pardo indicó que no se pagará nada y señaló que ya se firmó un convenio con los involucrados en el que aceptan dejar sin validez el documento, además que, sostuvo, aunque no hubo daño patrimonial, por estos hechos se dio vista a la Contraloría General de la CDMX para que tome cartas en el asunto.

“Bajo ningún motivo nosotros íbamos a pagar una cantidad de este tamaño. Entonces quedó el convenio y ya van a poder iniciar, sobre todo, un centro comercial que estaba suspendido y algunas otras acciones que tienen que ver con el propio parque”, dijo Sheinbaum.

Agregó que así como este caso, se han encontrado otros más que sí representaron un quebranto para las arcas públicas, como transacciones que se hicieron desde el Instituto de Vivienda (Invi).

“Hay otros temas que estamos revisando en patrimonio inmobiliario que tienen que ver con el Invi, también de predios que se compraron en valores distintos, que supuestamente iban a vivienda social y no acabaron en vivienda social. Hay una revisión muy exhaustiva”, agregó la jefa de Gobierno.

Sheinbaum comentó que diariamente en audiencia recibe denuncias de fraudes cometidos en el Invi durante la pasada administración

Aseveró que se castigará a quienes dispusieron de los recursos públicos para beneficio propio