Mano negra en conflicto de la UNAM

Ciudad de México.– Luego de que iniciará en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un movimiento con propósito de acabar con la violencia de género y lograr mayor seguridad en la máxima casa de estudios, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, diputados federales y el mismo rector Enrique Graue ahora “estas protestas tienen tintes de tener intereses ajenos, tras la violencia que se ha presentado en algunos planteles con personas encapuchadas”.

“No hay las condiciones para llevar a cabo un movimiento que paralice a la UNAM, no es la situación del 68 del autoritarismo que prevalecía, ni posterior al 68, cuando esa toma de la universidad a la que se hace referencia, ni a tiempos recientes de los gobiernos neoliberales”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente López Obrador reiteró su llamado al diálogo para resolver los problemas dentro de la UNAM, pero, dijo sentir que “hay mano negra” tras actos vandálicos y paro de labores.

“Siento que hay mano negra porque siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos para que no anden ahí en los sótanos. Ojalá y se resuelvan las cosas… Que no estén pensando los que provocan que vamos a caer en la trampa de la violencia, no nos vamos a enganchar en eso”, comentó.

Por otro lado, diputados de las diferentes bancadas en el Palacio de San Lázaro, manifestaron su preocupación ante la creciente violencia dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que van a aprobar un punto de acuerdo en donde exteriorizarán su preocupación y exigirán se privilegie el diálogo entre los grupos en conflicto.

Entrevistados por separados, el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Adame Castillo, señaló que “sería lamentable que hubiera grupos de infiltrados en el conflicto universitario”.

Asimismo, hizo un llamado a las “autoridades federales para que estén todos atentos porque sería muy grave, muy delicado que grupos externos a la Universidad o que no den la cara que se presenten embozados estén encabezando estos movimientos o exponiendo distintas demandas”.

Al respecto, la coordinadora de la bancada del PRD, Verónica Juárez Piña, señaló que la Máxima Casa de Estudios del país debe reconocer que hay un grave problema de violencia de género y lo que es preocupante, es que se le ha dado respuesta inmediata a éste flagelo social, lo que ha dado como resultado que otros grupos se aprovechen para realizar otro tipo de acciones

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers en conferencia de prensa señaló que las protestas tienen dos caras, la de los universitarios, y otra cara, de la “provocación, con intereses ajenos”.

Dijo, el movimiento puso en evidencia dos aspectos antagónicos: la demanda por

soluciones prontas y universitarias, y la violencia que quiere generar más violencia. “Ayer,

ambas caras se manifestaron y un acto pacífico concluyó con vandalismo y agresión”.