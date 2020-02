Le falla Del Mazo al Edomex

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo está reprobado en el combate a la corrupción, en la transparencia de recursos públicos y la seguridad pública, por lo que solo el 4.7 por ciento de los ciudadanos se sienten satisfechos con esta administración que cumplió dos años.

La encuesta fue elaborada por Vanguardia TM para Grupo Cantón, del 20 a 24 de enero con una población mayor de 18 años de esta entidad, en donde el 71 por ciento dijo que no esta de acuerdo en la forma en que el gobernador Alfredo del Mazo ha combatido la corrupción; un 65 por ciento está en desacuerdo de cómo atiende los temas de seguridad del estado; un 59 por ciento tampoco avaló cómo maneja la transparencia de los recursos públicos; un 54 por ciento dice no está de acuerdo en el tiempo que el priísta destina para atender los problemas del estado y un 46 por ciento tampoco cree que tenga una buena relación con la federación.

¿Cree usted que el gobierno de Alfredo Del Mazo cumplirá o no cumplirá sus promesas de campaña?, fue una de las preguntas que la encuestadora Vanguardia TM hizo a los habitantes del Estado de México, a lo que un 54 por ciento dijo que no cumplirá y solo un 10 por ciento cree que sí lo hará; un 34 por ciento respondió que solo algunas cosas y un 3 por ciento no sabe.

Los ciudadanos encuestados consideran que la situación con los diversos problemas seguirá igual; un 29 por ciento advierte que van a empeorar y solo un 13 por ciento dijo que mejoraran. Y finalmente a pregunta expresa sobre, ¿A qué partido político pertenece el gobernador actual del Estado de México?, un 88 por ciento acertó señalando que al PRI; un 7 por ciento dijo que a Morena y un uno por ciento que al PAN.