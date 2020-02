La vida de Alejandra Guzmán corre peligro

ANTONIO CONTRERAS

Luego de que trascendió que el rostro de Alejandra Guzmán luce completamente diferente al que nos tenía acostumbrado, en Grupo Cantón nos dimos a la tarea de preguntarle al cirujano de las estrellas, Alberto Gama, acerca de los tratamientos que se realizó la estrella, y lo que nos confesó nos dejó sin habla. Pues el dr., quien da consultas en Ejército Nacional 209 en la Col. Anzures, compartió que la rockera es alérgica a productos como los polímeros, los cuales le han dejado un rostro hinchado y que nuevamente ha puesto en peligro su vida.

“El abuso de Ácido hialurónico puede ocasionar este tipo de deformidades, la cuestión con Alejandra es que por lo que se sabe se ha inyectado polímeros, aplicado por personas que no son médicos. El polímero causa este tipo de deformidades que no son reversibles, no se puede aplicar algo para que se quite el efecto, así se queda la parte afectada”.

Continuó. “Lo que se puede hacer es una extracción con rayos laser, una liposucción de la zona afectada, para poder sacar lo más que se pueda, porque el polímero es un sustancia que se hace dura, se hace plástico y se pega al piel, a la dermis, es la piel interna. También la edad afecta porque hormonalmente las mujeres retiene líquidos, por eso inclusive por las mañanas amanecen con la cara más inflamada, es el efecto del relleno cuando se ponen grandes cantidades”.

El dr. compartió que la estrella se engolosina con los productos. “Lo ideal es ponerse una jeringa de un centímetro, Alejandra abusó del polímero. Ella se hizo aplicación de pómulos, labios también, se le ve un aumento considerable y un mentón, el mentón tan prominente hace que la cara tienda a verse un tanto prognata, se le ve salida la mandíbula y las características de la cara pierde su perfil”.

El cirujano lamente la situación de la estrella. “El polímero se puso de moda hace unos diez años, es un relleno muy económico que tiende hacer ese efecto de relleno pero tiene muchas consecuencias. La familia Guzmán tiene un rechazo a este producto por sus hormonas femeninas, tienen alergia a los polímeros. A los hombres no les causa problemas por su hormonas. A Alejandra este producto le emigra, porque el polímero es un líquido pesado, se cae por gravedad, se va al hueso, como lo que le paso a Alejandra en la cadera, pero puede llegar hasta el corazón y detenerlo”.

Finalmente compartió. “Aun teniendo ese antecedente de los polímeros en la cadera, ella decide inyectarse, pero no se inyectó una cantidad coherente, se metió una enorme cantidad de producto, estamos hablamos de que se metió por lo menos seis jeringas, el problema es que en unos dos años su rostro va a presentar bolitas rojas, fibrosis, se le pone la piel dura, hasta que se le ponga el color morado”, dijo.