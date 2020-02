Justin Bieber “mariguas” desde los 13

Que la fama a tan corta edad superó a Justin Bieber no es algo nuevo. A lo largo del último año, el cantante, que en marzo cumple 26 años, ha contado en varias entrevistas y en su propia cuenta de Instagram los peligros, traumas y dificultades que padeció durante sus primeros años de éxitos. Ahora, el intérprete de Sorry ha revelado en su documental Justin Bieber: Seasons, que se emite en Youtube, que todo comenzó a los 12 o 13 años, cuando probó la marihuana por primera vez.

“La primera vez que fumé marihuana fue en mi patio trasero, me drogué”, cuenta Bieber. “Me di cuenta de que me gustaba mucho la marihuana. Fue entonces cuando comenzó mi deseo de fumar hierba, y me aficioné”. “Era una vía de escape para mí. Era joven”, añade.

Aunque el principio, admite el cantante, fumar comenzó como un pasatiempo y lo hacía en momentos de ocio, con el paso del tiempo se complicó. “Empecé a depender realmente de eso y fui consciente de que tenía que parar. No creo que sea malo, es solo que me creó una dependencia y eso no era bueno”. La marihuana no fue la única droga a la que el artista canadiense estaba enganchado. Bieber revela haber tomado pastillas de MDMA, setas alucinógenas y jarabe para la tos, fármaco que lleva altas dosis de codeína.

El intérprete de grandes éxitos como Love yourself o What do you mean? confiesa que llegó a un punto en el que sintió que se estaba “muriendo” y su equipo de seguridad tenía que comprobar todas las noches que tenía pulso. “Me estaba muriendo. La gente no sabe lo serio que se puso aquello”, revela.