Historia de vida: Sólo dejé de escuchar la música

Eran las 4 de la tarde cuando abordé el Metrobús en la estación Insurgentes rumbo a Buenavista. Había bastantes personas y para evitar “engentarme” me puse mis audífonos para escuchar unas rolas.

Al principio pensé que era mi imaginación, al sentir una mirada pesada sobre mí. No le di importancia.

Sin embargo, conforme pasaban los minutos, esa sensación se hizo cada vez más pesada y al llegar mi transporte, todos los que estaban en el andén se metieron en forma apresurada, hasta sentí cómo me empujaban fuerte. Fue en ese momento que la música dejó de escucharse. Por arte de magia mi celular había desaparecido.

De inmediato le pedí ayuda a los pasajeros para que me llamaran a mí y quizá ver que aún siguiera mi aparato en el Metrobús. Nadie fue solidario. Se siente horrible ser robado y nadie quiera ayudarte.

De un fuerte empujón me despojaron de mi celular en menos de 10 segundos. Simplemente me la aplicaron en el Metrobús, en donde dicen, no hay robos… ¡Ay sí ajaaaammm!