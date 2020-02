ConLosPuentesNo, usuarios de Twitter responden la propuesta de AMLO

Ciudad de México.- luego de las declaraciones del Presidente López Obrador sobre la eliminación de los famosos puentes por motivo de fechas históricas, las redes sociales enloquecieron y mostraron rechazo a la propuesta del mandatario federal.

Durante su conferencia de esta mañana, López Obrador señaló que la intención es que los niños y jóvenes recuerden la importancia de las fechas históricas y las conmemoren el día exacto.

En Twitter ya podemos encontrar una ola de memes con el hashtag #ConLosPuentesNo, aquí te dejamos algunos:

– AMLO va a proponer eliminar los puentes en el próximo ciclo escolar, ya que muchos alumnos no saben porque no acuden un lunes o viernes a clases. – Los alumnos: #ConLosPuentesNo pic.twitter.com/tG8ZwX6PRz

Me despierto apenas me voy preparando mi cafecito y me entero que quieren quitar los puentes vacacionales 🤬 cuantos más AMLO? #ConLosPuentesNO

— Luis Le_ON (@LuisLe_ON) February 5, 2020