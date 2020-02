CDMX se mantendrá respetuosa de autonomía universitaria

Hugo Hernández

Ciudad de México.- La directriz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es mantener el respeto hacia la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, frente a las inconformidades de alumnos que impiden las actividades escolares en algunos planteles; así lo reiteró la titular de la Secretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez.

En entrevista y al ser consultada si los mismos grupos subversivos provocan daños en otros puntos de la ciudad, la funcionaria indicó que el papel del gobierno es mantenerse al pendiente, “pero no podemos intervenir en ningún conflicto interuniversitario”, asestó al referir que el principio de autonomía impide ingresar a territorio universitario.

No obstante, si se presentan actos vandálicos en otra parte de la capital apuntó, “si hay un conflicto en el que tengamos que intervenir en las calles, lo vamos a evaluar, pero al momento no ha sido así”.

Además de la autonomía, señaló que no corresponde al gobierno capitalino atender el tema, sino a instancias federales, “nosotros no vamos a estar en la parte, digamos de, la actuación o la persecución de hechos que no le competen al gobierno de la ciudad en todo caso son de índole federal, no vamos a intervenir en ellos”, insistió mientras enfatizaba que no se criminalizará la protesta.