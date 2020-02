Yalitza Aparicio da cátedra en Harvard

CAMBRIDGE, MASS.- La actriz y ahora activista Yalitza Aparicio, quien saltó a la fama por su actuación en la película Roma de Alfonso Cuarón, y que ahora es embajadora de la UNESCO, fue invitada por los estudiantes mexicanos de la carrera de leyes en la famosa universidad de Harvard, el pasado viernes, donde ofreció una conferencia sobre la discriminación de las comunidades indígenas de Oaxaca.

“Los académicos deben dar más visibilidad a las sufridas comunidades indígenas, a los pueblos apartados que hoy en día son discriminados, ya que nuestros gobiernos no hacen nada, voltean su mirada a otro lado, se niegan a ver la verdad de nuestra gente”, dijo Yalitza.

Además compartió. “Yo soy el vivo ejemplo de esa discriminación, por mi éxito en Roma, en las redes me hicieron pedazos, me criticaron cruelmente y sufrí… La gente me critica porque no me conoce, no sabe lo que me esforcé para trabajar en esa película, frente a las cámaras me temblaban las piernas pero la gente de la producción me ayudo y lo pude superar. Todavía ha blando en este foro frente a ustedes me tiemblan las piernas”, confesó.

La oaxaqueña exhortó a los alumnos a prepararse. “Ustedes estudian en esta gran universidad pero si no le echan ganas no triunfan; sin embargo un estudiante de una escuela humilde rural, si le echa ganas va a lograr sus objetivos”, explicó.

El moderador del evento, el profesor Alejandro de la Fuente, experto en historia latinoamericana le comentó a la actriz que él viajaba muchas veces a México y que la televisión reflejaba otro país.

Ella lo confirmó; “En la televisión mexicana únicamente ofrecen oportunidades a mujeres bellas bonitas y bien formadas sobre todo en las telenovelas… Yo estoy tan orgullosa de mis orígenes que de niña comía mucho chocolate para ser más morena”.