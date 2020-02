Pide Nora Arias no tomar al PRD como trampolín

México.- La dirigente capitalina del PRD, Nora Arias, se manifestó a favor de no tolerar a quien use a ese partido como plataforma para posicionarse, y después abandonarlo para ir a otras fuerzas políticas.

Lo anterior durante la celebración de una serie de mesas de análisis político, en el que participaron perredistas de las 16 alcaldías. En ese marco, los integrantes de la dirigencia reconocieron que se deben generar condiciones de igualdad al interior de los comités de las alcaldías, pues consideraron, “si no hay ejercicio colectivo no hay desarrollo político y por ende no hay consolidación de un proyecto”, manifestó Carlos Estrada, por su parte.

Durante su intervención, Arias Contreras agradeció a todos aquellos que han hecho trabajo territorial, sin embargo hizo a un llamado a no tolerar a aquellos que ha utilizado al partido como plataforma para posicionarse y después abandonarlo.

El programa de trabajo y reestructuración territorial, tuvo como objetivo, indicaron los dirigentes, elaborar un diagnóstico de la realidad político-social que vive la capital del país y establecer la ruta y visión rumbo al proceso electoral de 2021.

De manera paralela la Reunión Plenaria de diputados y senadores, durante cinco días los militantes debatieron sobre la realidad social y política de sus colonias, y quienes a su vez recogieron la opinión de la ciudadanía respecto a las condiciones que prevalecen a un año de gobierno de Claudia Sheinbaum y las alcaldías.

Los dirigentes perredistas agradecieron a los integrantes de las 16 alcaldías por su compromiso en mejorar las condiciones organizativas del partido, las cuales han llevado a una conciencia social generando elementos que les darán mejores bases para un trabajo político, del cual se prevé una segunda etapa con herramientas que darán paso a un debate frente al autoritarismo del actual gobierno.

No obstante, el trabajo se antoja complicado, toda vez que el PRD perdió casi toda la presencia y la fuerza política de la que gozaba en la administración, pasada, además de la evidente cacería emprendida por la 4T contra las principales figuras del último gobierno amarillo en la capital.