Graffiti de Zombra en mural de Sarah Andersen crea debate en Twitter

Ciudad de México.- un mural de la artista Sarah Andersen fue en la Ciudad de México fue grafiteado; el artista urbano “Zombra” ha reclamado la obra como suya, en redes sociales las opiniones son divididas ante el acto.

Algunos usuarios señalan el acto como “desagradable” o “deplorable”, pues el mural fue pintado por una artista que viajo desde Brooklyn, Estados Unidos, para adornar la CDMX.

Con esto de Zombra, no estoy de acuerdo, no me gusta y no veo razón válida para defenderlo. No niego que logró lo que quizo PUBLICIDAD ya sea buena o mala le conviene. Aunque no debemos olvidar al mayor ganador de esto: Samsung®, el alcance que tuvo su campaña fue impensable. pic.twitter.com/awpuCDZ9kg

— Aldo Salman (@aldogs_s) February 4, 2020