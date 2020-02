Famosos que son un peligro al volante

Like

Aunque usted no lo crea, también hay artistas que son un peligro al volante, pues no toman las debidas precauciones al conducir. Tan es así, que hay artistas que se han metido en líos por pasarse un alto, por conducir ebrios o por no llevar la licencia. Pero hay otros que son terribles y han llegado a atropellar a repartidores, como es el caso de la hermana de Thalía, Ernestina Sodi, o famosos que hasta han matado por un descuido al volante.

ERNESTINA SODI

El pasado sábado 11 de enero, en CDMX, la hermana de Thalía, Ernestina Sodi, presuntamente borracha, arroyó a las afueras de su casa en las Lomas de Chapultepec al repartidor de comida rápida, Alberto Ángel, destruyéndole la motocicleta y dejándolo con serios problemas de costillas, columna y piernas.

FARRUQUITO

El bailador Farruquito protagonizó, hace casi una década, un incidente de esos que recorrieron España entera. Atropelló en Sevilla a una persona que posteriormente falleció. En el momento del incidente, su velocidad era excesiva y no tenía carnet, por lo que acabó en prisión durante dos años.

REBECCA GAYHEART

Conocida por su papel en Leyenda Urbana atropelló a un niño de nueve años. El menor cruzó la calle en una parte donde no había paso de cebra, pero varios vehículos pararon para dejarlo pasar. La actriz rodeó a estos autos y aceleró sin ver al niño por ir hablando por teléfono.

BRANDY

La cantante se demoró en frenar y chocó con el vehículo que iba delante de ella. El chofer del otro auto falleció. Brandy asumió la culpa del accidente pero nunca fue acusada por el caso.

KEITH MOON

El fallecido baterista de The Who atropelló a su guardaespaldas cuando escapaba de un grupo de skinheads. Moon nunca fue acusado por la muerte del empleado.

KARIM BENZEMA

Además de protagonizar varios accidentes, el delantero centro del Real Madrid ha visto como le retiraban el carnet de conducir en varias ocasiones por exceso de velocidad. Además, fue sorprendido conduciendo sin licencia en una ocasión.

CELIA LORA

El viernes 7 de mayo de 2010 cuando Celia Lora se vio envuelta en un accidente automovilístico que le arrebató la vida a un hombre de 34 años llamado Pedro. Él se encontraba en una caseta telefónica haciendo una llamada.

ANA BARBARA

En el 2010 se vio involucrada en un accidente automovilístico en la ciudad de Cancún, del que resultó muerta la turista tabasqueña Florentina Vázquez Mier, de 79 años. Y aunque presuntamente quien mató a la señora fue el chofer de la cantante, quien pago 100 mil pesos de fianza para salir sin problemas, la hija de la difunta aseguró: “A mi mamá la mató Ana Bárbara, no fue su guarura”, dijo.

JUSTIN BIEBER

Él es la perfecta definición de ‘niñato’. El problema es que el cantante piensa que su fama le hace está por encima de la ley. De otra forma no se entiende que haya sido multado por exceso de velocidad, por conducir bebido o por ponerse al volante bajo el efecto de sustancias ilegales varias.

GERARD PIQUÉ

El esposo de Shakira es un ejemplo de prepotencia, algo que quedó claro una vez más cuando el jugador se encaró con la Guardia Urbana de Barcelona cuando multaron su coche por estar mal estacionado en la zona del Port Olímpic. Pidió disculpas, pero las imágenes de su enfrentamiento ya habían dado la vuelta al mundo.