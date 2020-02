Eladio Carrión crece como la espuma en el género urbano

Tras el impresionante éxito alcanzado en su carrera a nivel internacional en el 2019, el cantautor urbano puertorriqueño Eladio Carrión inicia el 2020 lanzando su tan esperado álbum, “Sauce Boyz”, bajo el sello Rimas Music.

Eladio confiesa que está ansioso porque su fanaticada escuche los 16 temas que conforman el proyecto disponible mañana viernes en todas las plataformas digitales, porque se lograron bajo un proceso creativo orgánico.

“El disco quedó de ‘show’ y fue algo inconsciente; fue un proceso natural. Dije: ‘tengo los temas, deja entonces ir llamando a mis colegas con los que quiero trabajar'”, cuenta Eladio, quien escogió a compañeros del género con quienes logra juntes impresionantes.

Las canciones que hacen de “Sauce Boyz” un álbum de colección para los amantes de la música urbana son: “Vida Buena” en la voz de Eladio Carrión, “Hielo” junto a Jhay Cortéz, “3 AM” con Brytiago, “Mala Mía” junto a Miky Woodz, “Mi Error Remix” con Zion & Lennox, Wisin & Yandel y Lunay, “Actriz” junto a Arcángel, “Lluvia Remix” con Amenazzy, Rauw Alejandro y Lyanno, “Mi Funeral” junto a Ñengo Flow y J Balvin, “Kemba Walker” con Bad Bunny, “Huh” junto al rapero norteamericano Smokepurpp, “Rápido” con Noriel y Jon Z, “Coroné” en la voz de Eladio Carrión, “Hennessy” con Cazzu y Cosculluela, “Safe With Me” junto al rapero norteamericano Lil Mosey, “Ponte Linda” donde sobresale la voz de Eladio Carrión y “Mi Error” junto a Zion.

Consciente de que se debe a su fanaticada, Eladio incluye en este primer álbum sus tres megaéxitos: “Mi Error”, “Mi Error Remix” y Kemba Walker”. Para Eladio compartir créditos con grandes exponentes del género es sinónimo de que está dando lo mejor de sí y “rompiendo en la música”, dice con humildad.

El intérprete urbano, que tuvo una exitosa participación el pasado año en la gira de J Balvin, Arcoiris Tour US, escribió las canciones, pero contó con la colaboración de sus colegas quienes crearon sus intervenciones musicales. Un dato interesante es que en los duetos con los raperos norteamericanos Lil Mosey y Smokepurpp, Eladio quiso cantar en español. “Ellos participan en inglés y yo en español.

Aunque le doy un toque de ‘Splanglish’, con algunas palabras en inglés”. “Sauce Boyz” cuenta con la producción de los renombrados productores Sky, Hydro, Hide Miyabi, Kevin ADG “The Rude Boyz” & Chan El Genio “The Rude Boyz”, The Colombians, High Quality, Hi Music Hi Flow y Gaby Metallico, entre otros. Eladio explica que a nivel musical el álbum cuenta con una diversidad de ritmos que cataloga como divertida.

“El estilo del disco es divertido. La gente no se va a cansar, porque tiene de todo. No me limité al trap nada más, hay reggaetón, dancehall y funk. Pero, siguiendo lo que a mis fanáticos les gusta escuchar; mi fórmula y mi esencia”, advierte. El ex nadador profesional se confiesa fan de su primer álbum “Sauce Boyz”.

Por tal razón, le cuesta escoger una canción como su favorita, aunque admite que “Mala Mía” la siente muy personal. “Me gustan todos los temas por igual. Es un disco tan distinto, porque las canciones son diferentes. No se puede decir este tema se parece al otro. Hasta los trap son muy distintos”, explica.

“Sauce Boyz” fue una producción bien pensada y concebida para crear un impacto en la música urbana. Incluso, Eladio expresa con simpatía que “el flow es tan diferente que tendrán que abrir una nueva categoría. Van a sentir el empeño y el amor que le puse al disco. Es un álbum sincero”. Pero, eso no es todo.

Eladio se propone involucrarse de lleno en los videos musicales de sus próximos temas en promoción. “Los temas de los cuales se vaya a hacer el video, van a ser dirigidos por mí… Voy a tratar de hacer la dirección de los videos, ¡quién mejor que la persona que escribió la canción!”, revela. Incluso, contará con la colaboración de directores como Alejandro Pedrosa, Celso González y César Berríos, bajo la producción de Buena Vibra, entre otros.

El artista urbano se ha dedicado de lleno a su música. Por eso, dice que su nuevo sencillo en promoción “Vida Buena”, refleja su disciplina laboral, que es trabajar enfocado en sus metas. Eso ha sido esencial para crear “Sauce Boyz”, una propuesta de música innovadora. Este año los fanáticos de Eladio podrán presenciar conciertos con elementos diversos, así como colaboraciones con importantes figuras de la música y videos musicales sorprendentes.