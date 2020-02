El amor en la nueva era: Británico renta un espacio publicitario para buscar novia

Se puede decir que cada vez es más difícil encontrar el “amor verdadero” o con quien salir para formalizar una relación.

Un británico desengañado con las aplicaciones de citas ha optado por un método poco habitual para buscar novia. Mark Rofe, residente de Sheffield de 30 años, es el único de su grupo de amigos que permanece soltero, por lo que ideó un enfoque más radical para tratar de encontrar a su media naranja.

Así, este especialista de mercadotecnia decidió desembolsar 425 libras esterlinas (550 dólares) en la contratación de un panel publicitario con su foto en la ciudad de Mánchester, informa Unilad.

The dating apps weren't working, so I bought a billboard and set up a website to stand out and try get a date.

Help me out https://t.co/ddz5s5aTul #DateMark pic.twitter.com/z4nBlA4v1X

— Mark Rofe 🧦 (@iamrofe) January 31, 2020