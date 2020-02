Cómo película de acción: Policía se sostiene al parabrisas para detener a un sospechoso

Hay días en los que ser policía es un riesgo de muerte, pero siempre deben hacer cumplir la ley a costa de todo. Un video difundido en redes sociales muestra a un oficial siendo arrastrado sobre el cofre de un coche mientras el conductor intentaba huir. El incidente ocurrió en noviembre pasado en Nueva Delhi, India, pero las imágenes han visto la luz hasta ahora.

Según la prensa local, la Policía de tránsito se encontraba realizando un control de seguridad rutinario, cuando un automovilista decidió escapar del lugar. Aparentemente en un intento por evitar ser arrollado, el oficial saltó al capó y fue arrastrado por casi dos kilómetros, mientras exigía al conductor que detuviera el vehículo.

Finalmente, el automovilista frenó para que el policía pudiera bajarse y a continuación prosiguió con su huida. El agente de seguridad sufrió heridas leves y las autoridades locales han iniciado una investigación.

Traffic violator drags cop on bonnet in Delhi. And the co-passenger recorded it on his mobile. @dtptraffic @DelhiPolice pic.twitter.com/g1hAozgYJx

— Saurabh Trivedi (@saurabh3vedi) February 2, 2020