Pedro Fernández se salva de pagar 14 mdp

Like

Luego de que el 17 de septiembre del 2011, en San Diego, California, Pedro Fernández despidió a su mariachi de cabecera sin más ni más, esto ocasionó que ocho de los músicos demandaran al artista, por despido injustificado. Sin embargo, tras el largo litigio de nueve años, en el que presuntamente Pedro ya les tenía que pagar a los músicos la cantidad de 14 millones de pesos, según las leyes, la realidad fue otra, pues a tanto batallar, los músicos ya desistieron de la demanda, pues nunca se arregló nada, Pedro nunca les pagó un solo quinto y ellos estaban perdiendo mucho dinero al estar pagando a los abogados que llevaban el caso. Así lo dio a conocer uno de los mariachis, quien prefiere el anonimato.

“Ya mejor desistimos de la demanda contra el señor (Pedro Fernández), ahorita ya no le hemos movido… Nos sale muy caro estarle pagando a los abogados. Sufríamos de maltrato, hubo mucho abuso por parte del señor y su personal, que era su esposa, pues no se nos pagaban sueldos, ni viáticos, nosotros salíamos poniendo de nuestra bolsa, además de que no contábamos con ningún seguro, ni prestaciones”, dijo el integrante del mariachi.

Recordemos que dicha demanda se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2011 y quedó asentada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en la CDMX. Grupo Cantón platicó en exclusiva con el licenciado que llevaba el caso de los mariachis, y compartió que el famoso cantante al día de hoy debía a los demandantes 14, 324, 550.08 pesos por salarios caídos. Y que el artista tenía que pagar con dinero o con propiedades.

También se habló de que el artista y los quejosos estaban llegando a un acuerdo, pero esto nunca sucedió, de hecho la parte de Pedro Fernández les estaba ofreciendo una cantidad menor para que ahí quedara todo, pero los músicos no aceptaron en ese momento y se siguió el juicio. De tal suerte que al paso de los años los demandantes: Víctor Estrada, Obed Guerrero, Grimaldo Luna, José Vázquez, Antonio Vázquez, Jesús Vázquez, Manuel Alfaro y José Ramírez ya desistieron de ir contra el cantante de la “Mochila Azul”.