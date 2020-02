Ciudad de México. – “Es mil veces mejor una flauta que un fusil”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la entrega de instrumentos a integrantes de siete bandas musicales de ejecutantes indígenas de Oaxaca.

Este lunes fue un día especial en Palacio Nacional; la conferencia de prensa mañanera que duró poco más de 45 minutos, se colmó de las notas que interpretaron las bandas de músicos indígenas quienes deleitaron con sus melodías a los invitados y representantes de los medios de comunicación.

Con ello, el mandatario inauguró el Programa de Apoyo con Instrumentos Musicales a Bandas de Niñas, Niños y Adultos en donde reiteró que la música es cultura, arte y será “una forma de alejar a los niños del crimen organizado”.

Previamente, la titular de Cultura federal, Alejandra Frausto, señaló que de la subasta realizada en 2019 en Los Pinos, se obtuvieron 16.2 millones de pesos, con los que se adquirieron instrumentos.

Una parte de estos se entregaron este lunes a siete bandas de más ocho regiones de Oaxaca, tras las solicitudes turnadas al Gobierno Federal, y el reparto continuará durante las siguientes semanas.

En su oportunidad, el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, agradeció el Decreto que crea la Comisión Presidencial para definir la personalidad jurídica y mecanismos de apoyo integral al Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM), la cual tendrá entre sus principales atribuciones la de analizar la posibilidad de constituir el Centro como entidad de la Administración Pública Federal.

“La música es el alma, es el espíritu de nuestros pueblos”, subrayó Regino.

Cabe señalar que en días pasados, el presidente López Obrador repudió que en algunas regiones de Guerrero, comunitarios del municipio de Chilapa armaran a niños y adolescentes, situación que calificó como “un acto prepotente”

“Eso de formar niños con armas y tomar un video es un acto prepotente, no tiene nada que ver con la bondad ni siquiera con el poder porque el poder es humildad, esas actitudes, esos desplantes de prepotencia no sirven, no se consigue nada. Hacen ruido en las redes sociales, vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va aplaudir por eso”, aseveró.