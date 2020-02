Alejandra Guzmán le entra a lo grupero

Una sorpresa mayúscula dio Alejandra Guzmán, al grabar un tema de su autoría acompañada de Pipo Rodríguez, exvocalista de Los Ángeles Azules; lo increíble es que la escucharemos por primera cantando cumbia.

En entrevista exclusiva con Grupo Cantón, Pipo Rodríguez, señaló que se encuentra feliz de la vida de que Alejandra haya aceptado ser parte de su primera producción como solista.

“Nos conocimos durante una presentación y cuando ella se enteró que iba a grabar mi primer disco me buscó y me dijo ‘escucha este tema’ y me mando la maqueta de Cariñito corazón, que compuso ella; entonces, lo escuché y le hice los arreglos para una versión cumbia, se lo mandé y, tras escucharlo, ella quedó muy emocionada y me dijo ‘de verdad te felicito, el tema quedó muy padre´ y me propuso hacer el video, entonces, imagínense tener un video oficial con La Reina del Rock, no me la creo, fue una sorpresa para mí, que una figura de su talla me haya dado una canción y aparte que la grabara conmigo”, señaló.

Finalmente, el cantante comentó que harán algunas presentaciones juntos para promover el tema.