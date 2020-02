Están molestos quienes saqueaban a México, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy aquí que el pueblo de México está “feliz, feliz, feliz” con los cambios que su gobierno está realizando.

En el polideportivo de Playa del Carmen, donde minutos antes supervisó avances del programa Mi México Late de mejoramiento urbano, el mandatario señaló que ya no se permite la corrupción ni los lujos en el gobierno.

El jefe del Ejecutivo dijo que este ambiente festivo en México perdura, pese a que el ala conservadora está en una actitud desquiciada y busca el fracaso de su administración.

“Les digo, vamos bien y estamos de buenas, la gente está contenta en todo el país, feliz, feliz, feliz”, afirmó el presidente López Obrador.

“Los únicos que están ahí un poco desquiciados son los que estaban saqueando a México y no quieren dejar de robar, nada más que ya se le se acabó la robadera, se acabó el blindaje oficial, guste o no les guste. Ya no va a haber corrupción en México”, enfatizó.

López Obrador también hizo un llamado a los quintanarroenses a trabajar en unidad con todos los órdenes de gobierno y dejar la confrontación de ideas para cuando haya elecciones.

En Solidaridad, el mandatario supervisó obras del programa de mejoramiento urbano donde se invirtieron más de 400 millones de pesos en la rehabilitación de espacios deportivos y sociales.