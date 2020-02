Difundirá Congreso capitalino información sobre Censo 2020

El Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México se coordinará con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para difundir información útil para los habitantes de la capital del país sobre el Censo de Población y Vivienda 2020 que se llevará a cabo en marzo próximo.

Explicó que a través de los módulos de los legisladores, se pretende compartir información necesaria de cuándo y quiénes son los encargados de realizar este ejercicio.

“Este año el Censo de Población y Vivienda se llevará a cabo del 2 al 27 de marzo. Dentro de los retos planteados para este censo, es que la población acepte ser encuestada, ya que aunque se encuentra como una obligación proporcionar los datos verídicos necesarios, y en caso de no hacerlo se impondrá una multa, la mayoría de las veces no se aplica, lo que provoca que no se lleven a cabo dichas entrevistas que son de gran importancia a nivel local y federal”, explicó la legisladora.

Dijo que, si bien el INEGI realiza campañas de difusión para que la población reciba a los encuestadores, es necesario sumar esfuerzos para contribuir al ese proceso para conocer la realidad demográfica y social del país.

“La finalidad es que el mensaje pueda llegar a todas y a todos los

habitantes de la Ciudad de México, sobre cuándo se va a realizar la entrevista, quiénes serán los encargados de recabar la información, cómo identificarlos y en caso de dudas, poder comprobar sus datos consultando su nombre y folio de la credencial en la página del INEGI o por teléfono”, dijo.

La Presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar y Exigibilidad de Derechos Sociales insistió que para que se realice el levantamiento censal, que cada década se lleva a cabo en el país, se requiere la participación de todas y todos.