Falta en la UNAM un rector capaz

MAESTRO, AMLO LLAMÓ AL DIÁLOGO EN LA UNAM: “NO HACE FALTA LA VIOLENCIA”

-Lo que hace falta es un rector verdaderamente capaz, porque el actual, pese a ganar casi $172 mil al mes, nada que frena la violencia de género ni el porrismo. Don Andrés dijo que delitos contra los menores no deben prescribir. -Ni esos ni otros, hasta que se investiguen y castiguen, sobre todo los perpetrados por suciordotes y por políticos y empresarios rateros. Esteban Moctezuma afirmó que se busca poner un alto a las universidades patito. -De una vez a colegios como el Cumbres, refugios de curas pederastas como Fernando Martínez, émulo del diabólico Bestial Maciel. Marko Cortés exigió usar la flota aérea para regresar a mexicanos de China por el coronavirus. -Ese panista no lee: sólo cuatro connacionales pueden retornar porque los demás tienen familia con chinos, y se busca conectarlos en una aerolínea de otro país. Trump “reveló” que los migrantes ilegales mexicanos van a pagar el muro con 100% de sus remesas. -Donald está 100% trepanado del cerebro: es la misma cantaleta electoral que usó hace tres años y que ahora revive. Por cierto que el viento derrumbó parte de la valla entre Mexicali y Calexico, y árboles impidieron que no cayera sobre autos que circulaban. -Así deberá caer el intento de reelección de Trump: sin ningún árbol que lo detenga.